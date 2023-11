Esce di casa e non fa rientro, in Friuli si cerca Lorenzo Assaloni

Apprensione per la scomparsa di Lorenzo Assaloni.

Non si hanno più sue notizie da ieri mattina: ore di apprensione a Tricesimo per la scomparsa di Lorenzo Assaloni, giovane di 26 anni che è uscito di casa e non è tornato.

Lorenzo Assaloni è alto 1,78 metri ed è stato visto per l’ultima volta mentre usciva da casa su una bicicletta verde da donna. Indossava pantaloni cargo di colore rosso mattone, una felpa nera e aveva uno zaino blu con sé. I familiari e le forze dell’ordine sono estremamente preoccupati per la sua scomparsa e stanno cercando di raccogliere quante più informazioni possibili per aiutare nelle ricerche.

In caso di avvistamento o di informazioni utili per le ricerche è possibile contattare le forze dell’ordine. In alternativa, è si può contattare direttamente i familiari di Lorenzo tramite i seguenti numeri di telefono: 3480123279 (Giacomo, il fratello di Lorenzo) o 3491860860 (Chiara, la sorella di Lorenzo).