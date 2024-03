Nuovo mercato ortofrutticolo a Udine, ecco come sarà dopo i lavori

Il piano di interventi per il mercato ortofrutticolo di Udine.

Un nuovo mercato ortofrutticolo entro il 2026, per rafforzare nel futuro la posizione di Udine Mercati nel commercio regionale e dell’intero Nordest e consolidare il ruolo di Udine come città dell’agroalimentare. È questo l’obiettivo che l’Amministrazione comunale intende raggiungere con gli le opere previste nei prossimi anni sull’infrastruttura di piazzale dell’Agricoltura. La Giunta De Toni ha approvato infatti, nella riunione di martedì mattina, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento e riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Udine sud: si tratta della prima fase di progettazione di un’opera che prevede un impegno economico pari a poco meno di 7 milioni e 300 mila euro. Di questi, 6 milioni derivano da un contributo regionale.

Gli interventi.

Nell’ambito del progetto passato al vaglio della Giunta, l’area interessata è quella del cosiddetto “Canalone”, dove avviene ogni giorno la compravendita dei beni ortofrutticoli tra grossisti e commercianti al dettaglio.

L’opera mira a ridurre l‘impatto ambientale ed economico della struttura mediante una serie di interventi, principalmente di efficientamento energetico e consolidamento della costruzione. Durante i lavori verrà rinforzata la struttura dell’edificio, la copertura sarà sostituita e con essa sarà adeguato il sistema di raccolta e gestione delle acque piovane. Il “canalone” e lo spazio dei concessionari saranno coibentati per aumentare la capacità isolante dell’area e anche il sistema del freddo, necessario alla conservazione dei cibi, sarà rinnovato.

Si tratta di una ristrutturazione che segue un primo macro-intervento dal valore di 12 milioni, interamente coperti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in questo momento è prossimo a entrare nell’ultima delle fasi progettuali, quella definitiva- esecutiva.

Anche in questo caso l’opera riguarda l’area di compravendita della frutta e della verdura, corrispondente all’area ovest della struttura di oltre 150 mila metri quadri del mercato ortofrutticolo. Nell’ambito dell’intervento PNRR si realizzerà, tra le altre cose, un nuovo magazzino automatizzato e la centrale tecnologica che sarà a servizio dell’intera struttura.

Il mercato ortofrutticolo del futuro.

L’infrastruttura mercatale di piazzale dell’Agricoltura, dall’anno di apertura, il 1984, ha subito diversi interventi di manutenzione straordinaria ma ad oggi non soddisfa più le esigenze degli operatori e del mercato, settore in costante crescita e ammodernamento. Per questa ragione, l’intenzione dell’Amministrazione De Toni nei prossimi anni sarà attuare un profondo rinnovamento del mercato agroalimentare, con importanti interventi infrastrutturali. “Si mira alla creazione di un polo moderno e attrattore, che sappia rispondere prontamente alle dinamiche del mercato agroalimentare e allargare la sua sfera di competenza territoriale. Vogliamo realizzare, in estrema sintesi, un complesso all’avanguardia che consolidi il ruolo di Udine Mercati nel commercio agroalimentare regionale e del nordest”, ha spiegato il sindaco Alberto Felice De Toni.

Udine Mercati, di cui il Comune di Udine partecipa per il 56% delle quote, rappresenta infatti già il polo centrale dell’ingrosso nel territorio friulano, con 25 imprese e un indotto di 500 operatori che interagiscono quotidianamente, ma la volontà è quella di lavorare con scadenza a lungo termine. Per quanto riguarda infine le tempistiche dell’opera, l’approvazione di questo primo step da parte della Giunta udinese consente ora alla Regione di portare avanti le procedure per il finanziamento. Secondo il piano economico e finanziario, l’intervento dovrebbe iniziare indicativamente a metà del 2025 per finire a fine 2026.

Le dichiarazioni del sindaco Alberto Felice De Toni.

“Per Udine Mercati abbiamo prospettive a lungo termine”, ha spiegato il sindaco, illustrando le intenzioni dell’Amministrazione per il futuro. “La precarietà degli ultimi anni, con continue proroghe annuali e semestrali, non ha dato spazio a progettualità a lungo respiro, né a un piano di investimenti importanti. Il nostro obiettivo – ha proseguito il sindaco – è modificare la cornice operativa, proiettando Udine Mercati nel futuro del nostro territorio. L’ambizione è perciò quella di realizzare una piattaforma logistica che sia uno snodo fondamentale per il mercato e che ponga la città di Udine al centro, come Capitale della scienza e della cultura del cibo”.