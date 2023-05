Il Maggio dei Libri arriva a Palmanova, si inaugura anche la nuova ala della Biblioteca

Sono sei gli appuntamenti con la lettura organizzati dal Comune di Palmanova per il Maggio dei Libri, la manifestazione nazionale organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura.

“Una rassegna che vogliamo strutturare di anno in anno a Palmanova. Crediamo che incentivare la lettura e la conoscenza, anche e soprattutto di autori e case editrici locali, che raccontano il nostro territorio, sia utilissima per la nostra comunità”, commenta Silvia Savi, assessore comunale alla cultura. Che aggiunge: “Sabato inauguriamo un ulteriore ampliamento della Biblioteca Civica. Un luogo di incontro, approfondimento, conoscenza e studio, dove ragazzi, bambini, famiglie e anziani possono trovarsi e vivere momenti di socialità e crescita circondati dai libri”.

Gli appuntamenti del Maggio dei Libri a Palmanova.

A Palmanova, il primo appuntamento è previsto già per giovedì 4 maggio alle 18 sotto la Loggia di Piazza Grande (con maltempo Salone d’onore del Municipio), con “L’ora più dolce” di Alessandra Zenarola (Tabula Fati, 2022) con cui dialogherà Maria Renata Sasso. Nel volume, una figlia, l’autrice, ricorda la madre scomparsa attraverso la composizione di quadri biografici, di piccoli mosaici che narrano la sua vita nella sfera degli affetti e nella sua dimensione pubblica, dando luce e spessore all’immagine caleidoscopica di una personalità non comune.

Sabato 6 maggio alle 11, l’inaugurazione della nuova ala d’ingresso della Biblioteca Civica “A. Muradore” e all’intitolazione della Sala della Letteratura al Maestro Basilio Pascolin.

Il terzo appuntamento è previsto per giovedì 11 maggio alle 19, sempre sotto la Loggia di Piazza Grande. Questo sarà dedicato alla poesia, tema promosso dal CEPELL, “Forti con le rime” nel quale sperimentare un confronto tra poeti su “Territori: viaggio poetico in versi e musica”, con Sara Comuzzo, Giovanni Fierro, Clara Maggiore, Manuela Sallustio, Andrea Tomasin e l’intervento musicale di Nicole Coceancig.

“Di terra e di vino” di Matteo Bellotto (Ed. Biblioteca dell’Immagine, 2023) presentato dal giornalista Mauro Missana, sarà il quarto evento previsto per mercoledì 17 maggio alle 18 (Loggia della Gran Guardia di Piazza Grande).

Giovedì 18 maggio alle 18, “Il furlan «queneau» ti stufe” di Carlo Tolazzi (Kappa Vu 2021) e a dialogare con l’autore Michele Calligaris. Giovedì 25 maggio alle 18, sarà la volta di “Il patrizio e la cortigiana” di Antonella Favero (Gaspari editore 2021 – Premio PalmaStoria 2022). A dialogare con l’autrice Giuseppina Minchella. L’evento è inserito in “Aspettando la notte dei lettori”, in collaborazione con Associazione Culturale LiberMente Aps.

Infine, “Lector in Palma 2023 – Calvino 100” con tre appuntamenti: il 27 maggio alle 17 (Loggia della Gran Guardia) la Staffetta Letteraria, il 28 maggio alle 11 (Biblioteca Civica) l’Happening Letterario ispirato al saggio di Italo Calvino “Perché leggere i classici?”, conduce Gianni Cianchi e il 28 maggio alle 18.30 (Salone del Municipio) Gianni Cimador parlerà di “Lezioni americane” di Italo Calvino. Lector in Palma è realizzato dal Comune di Palmanova in collaborazione con Associazione Culturale LiberMente APS.