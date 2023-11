Malore in barca nella laguna di Grado, muore un 67enne di Aquileia

Malore fatale questa mattina per un uomo di 67 anni mentre si trovava sulla sua barca nella laguna di Grado. L’uomo, residente ad Aquileia, si trovava sulla sua imbarcazione ormeggiata all’argine della valle Silvana, nei pressi di un casone, quando è stato colto da un infarto.

La barca dell’uomo si trovava in un’area caratterizzata da canali non facilmente navigabili a causa delle secche. Per affrontare la situazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, il quale ha calato i sanitari con una carrucola sulla barca dell’uomo.

I soccorritori hanno immediatamente tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Sul luogo sono poi giunti i sanitari del 118, i quali hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.