L’uomo è riuscito a fermare il camion in corsia di emergenza.

Malore fatale questa mattina sull’autostrada A23, all’altezza di Tarvisio. La vittima è un camionista di nazionalità turca, colto da un improvviso malore mentre era alla guida di un mezzo pesante in direzione Sud verso Udine. L’uomo è riuscito a fermare il camion nella corsia di emergenza, scongiurando potenziali pericoli per gli altri automobilisti.

Tutto è accaduto poco dopo le 9: dopo aver fermato il camion, l’autista ha perso conoscenza all’interno della cabina. Sul posto sono prontamente intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, le squadre mediche giunte con ambulanza ed elicottero e gli agenti della polizia stradale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per il camionista non c’è stato nulla da fare. Il decesso, constatato sul posto dal medico.