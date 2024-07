Nicolas Taddia è morto in ospedale qualche giorno dopo un malore.

Grande dolore a Lignano nel mondo del rugby per la scomparsa di Nicolas Taddia, 35 anni. Originario di Anguillara Veneta, Nicolas viveva a Bibione e lavorava come barman in un locale di Lignano Sabbiadoro, dove è stato colto da un malore improvviso mercoledì 10 luglio.

Nicolas si trovava al lavoro quando si è accasciato a terra, suscitando immediatamente la preoccupazione dei colleghi e dei presenti. Prontamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Latisana, dove ha ricevuto le prime cure. Quando sembrava che il peggio fosse passato, le sue condizioni sono repentinamente domenica 14 luglio. Trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine e ricoverato in terapia intensiva, Nicolas è deceduto poche ore dopo, probabilmente a causa di un’embolia polmonare.

Lutto nel mondo del rugby.

Una triste notizia che scuote profondamente anche il mondo del rugby, dove Nicolas aveva lasciato un grande ricordo. Nicolas era approdato alla Rugby Parma insieme ai fratelli più giovani Jacopo e Omar. Le foto (di Alberto Basi) risalgono alla stagione 2007/08 in cui giocava centro, e alle volte apertura, nell’Under 19 Elite guidata da Alessandro Remonato. “Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, un forte abbraccio da parte di tutti gli ex compagni di squadra e di tutta la Rugby Parma”, scrive la società.

“Ha passato la palla il nostro amico e vecchio compagno di squadra Nicolas Taddia – commentano dall’Ariete Este Rugby – . Sappiamo che non è una notizia facile da comunicare e da apprendere per chiunque abbia parlato almeno una volta con Nicolas. Con lui abbiamo riso, giocato e condiviso storie più o meno assurde ed era proprio questo il bello di lui”.

Lutto anche nel Rosolina Rugby: “Nicolas ha indossato la nostra maglia qualche stagione fa, dando sempre tutto se stesso per questo sport e per i suoi compagni”. “Ci stringiamo attorno alla famiglia di Nicolas Taddia, nostro ex giocatore, che oggi ha passato la palla per l’ultima volta. Un grosso abbraccio”, scrivono invece dal Rugby Monselice.

I funerali.

Il funerale di Nicolas Taddia si terrà mercoledì 24 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Anguillara. La sera precedente, martedì 23 luglio, la salma verrà trasferita dall’ospedale di Udine alla chiesa di Anguillara, dove alle 20.30 sarà recitato il rosario.