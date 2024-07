Il ragazzo si era tuffato da una decina di metri nel torrente Palar.

E’ stato soccorso ieri pomeriggio poco dopo le 17 da un Vigile del fuoco fuori servizio, in gita con famiglia e amici presso le pozze del torrente Palar nel comune di Trasaghis, il ragazzo che impattando in malo modo sull’acqua, dopo un tuffo da una decina di metri, si era procurato la lussazione di una spalla.

Il Vigile del fuoco ha immediatamente soccorso l’infortunato gli ha immobilizzato l’arto e, aiutato da altre persone, ha portato il giovane fuori dall’acqua poi ha attivato i soccorsi. Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, i soccorritori hanno iniziato le operazioni per il trasporto del ferito lungo il sentiero ma nel frattempo si è liberato l’elicottero Drago 149 che è stato dirottato sul luogo dell’incidente e ha recuperato il ferito con il verricello per poi trasportarlo all’ospedale.

Negli stessi minuti è arrivata la chiamata di un uomo che si era smarrito in una zona impervia nel comune di Sauris. La squadra del distaccamento di Tolmezzo si è recata immediatamente sul posto per iniziare le ricerche ed ha richiesto il supporto di ” Drago” che poco dopo essere giunto sul posto ha localizzato e recuperato l’uomo che non presentava problemi fisici.