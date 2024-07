Perde il sentiero sul monte Cretò: soccorso un giovane francese

Intervento di soccorso ieri pomeriggio a Tramonti di Sopra. Alle 17 è arrivata una chiamata al Nue112 che segnalava il mancato rientro di un uomo di nazionalità francese partito al mattino dal paese per salire sul monte Cretò. Avrebbe dovuto fare rientro per le 12.

Attivata la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l’elicottero della Protezione Civile e l’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano dotato di strumentazione speciale per rilevare la.presenza di telefoni cellulari.

L’uomo, un ventitreenne di Houilles, è stato avvistato dai tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino a bordo dell’elicottero della Protezione Civile. Era in piedi in mezzo alla boscaglia in un canale e lanciava segnali luminosi con una torcia, oltre ad indossare una maglia chiara che ha permesso di notarlo.

Ha riferito di aver smarrito il sentiero, stava compiendo l’anello del Monte Cretò lungo il sentiero 395 quando ha perso la traccia finendo in un canale impervio e boscato. Non riuscendo più ad orientarsi si è fermato, stremato ma fiducioso nei soccorsi, nonostante il suo cellulare non avesse copertura di rete telefonica. A prelevarlo dal sito in cui si trovava è stato l’elicottero della Guardia di Finanza, arrivato da Bolzano con strumentazione speciale (che non è stato necessario attivare), dotato, a differenza del velivolo della Protezione Civile, di verricello.