Il malore in piscina e l’amico che gli salva la vita: le condizioni di Alberto

Alberto Monetti è stato sottoposto ad un’operazione ad una vertebra.

Sono in via di miglioramento le condizioni di Alberto Monetti, il giovane di 23 anni di Gonars che è stato colto da un malore mentre si trovava in piscina, nel giardino di casa, con gli amici.

Alberto ha subito un’operazione ad una vertebra che è stata sostituita con una in titanio. A causare la compressione del midollo potrebbe essere stato un tuffo in piscina, ma la dinamica non è certa. Dopo il tuffo infatti il giovane era riemerso senza alcun problema.

Successivamente però si è accasciato ed è stato subito tirato su e soccorso dall’amico Mattia Menon che gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, mentre alcuni amici sono andati a prendere un defibrillatore. Alberto quindi è stato trasportato all’ospedale di Udine. Fortunatamente non ci sarebbero danni neurologici, come confermato dai medici.