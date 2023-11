Malore in stazione, rianimato con il defibrillatore: grave un 60enne

Il malore alla stazione di Trieste.

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questa mattina intorno alle 11:30 dal personale medico infermieristico dopo essere stato colto da un grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo a Trieste nella stazione dei treni all’altezza del binario 5.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica. Attivato anche la polizia ferroviaria.

Mentre i mezzi su ruota raggiungevano il luogo, un infermiere della sala operativa della Sores ha guidato le persone che si trovavano con l’uomo nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, al telefono, indicando passo passo, puntualmente, l’attività salvavita da svolgere. A schermo, in sala operativa Sores, è stato individuato un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae): l’infermiere ha indicato alle persone dove reperirlo e come impiegarlo. Il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona continuando le manovre di rianimazione. Poi il trasporto in codice rosso con l’ambulanza con l’equipe dell’automedica a bordo all’ospedale di Cattinara in codice rosso.

È fondamentale seguire le indicazioni telefoniche degli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria nei casi di rianimazione cardiopolmonare, quindi in situazioni di emergenza tempo dipendenti: ovvero quando il tempo è fondamentale per salvare la vita di una persona. Anche chi non ha nozioni mediche o di primo soccorso, seguendo le indicazioni delle infermiere al telefono può eseguire le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Per la cultura del soccorso in emergenza sanitaria.