Marijuana e hashish in casa, arrestati marito e moglie

In arresto una coppia di Coseano.

Nell’ambito di una attività info-investigativa condotta d’iniziativa per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Fagagna hanno tratto in arresto due coniugi coseanesi di 35 e 28 anni per le ipotesi di reati di produzione e detenzione di marijuana e hashish ai fini di spaccio.

I coniugi, sottoposti a perquisizione domiciliare presso la loro abitazione, sono stati trovati in possesso di 405 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, due bilancini di precisione e attrezzatura varia per la coltivazione ed essiccazione occultata nel locale caldaia. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre i due coniugi, dichiarati in stato di arresto, sono stati ristretti presso il loro domicilio in attesa dell’udienza di convalida per direttissima come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.