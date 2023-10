Incidente questa mattina a Coseano.

Violento incidente questa mattina a Coseano dove due auto, probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrate in via provinciale.

La conducente di una delle due vetture coinvolte è rimasta ferita e, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, è stata prontamente trasportata in ospedale con un’ambulanza. Nonostante il forte impatto le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Ail posto, oltre ai soccorritori, anche i vigili del fuoco di San Daniele che si sono recati sul posto per condurre le operazioni di messa in sicurezza della zona e dei veicoli coinvolti. Presenti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi volti a stabilire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.