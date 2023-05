Matteo, morto a 36 anni: la sua squadra vince lo spareggio e lo ricorda sul campo

L’Asd Polisportiva Flambro ha voluto ricordare Matteo Blason, scomparso a 36 anni.

Il calcio, la più grande passione di Matteo Blason, ha voluto accompagnarlo fino alla fine. Matteo ha cominciato a giocare da bambino con la squadra del suo paese, Flambro, frazione di Talmassons. E ha indossato la maglia viola dell’Asd Polisportiva Flambro fino all’ultimo. Sabato se n’è andato, all’età di 36 anni, all’ospedale di Udine, portato via da una malattia che gli era stata diagnosticata alla fine di settembre 2021.

E proprio ieri la sua squadra era impegnata nello spareggio contro il Bertiolo per la promozione in prima categoria. I suoi compagni hanno voluto ricordare Matteo con un minuto di silenzio e due striscioni ‘Mandi Matteo’ e ‘Matteo presente'”.

Il presepe nel cortile di casa.

Matteo lavorava come metalmeccanico alle Officine Forgiarini di Morsano di Strada. A Flambro, dove viveva con la madre Marisa, collaborava con varie associazioni. Negli ultimi anni, durante le festività natalizie, realizzava un grande presepe nel cortile della sua casa per tutta la comunità.

Tutto il paese di Flambro in questi giorni ha voluto abbracciare la famiglia di Matteo, la mamma e il fratello. A cominciare naturalmente dalla società di calcio Cometazzurra: “La società, lo staff e tutti i nostri tesserati si uniscono nel dolore per la scomparsa di Matteo, che fin da piccolo ha coltivato la sua grande passione per il calcio insieme alla nostra famiglia”.

I funerali si terranno martedì alle 15 nella chiesa di Flambro. Per la cronaca: l’Asd Flambro ha conquistato la promozione in prima categoria sul campo. Vittoria dedicata interamente a Matteo: “Cuore viola per sempre”.