L’incendio durante il torneo di mini rugby con 400 bambini, ecco cosa è successo

Incendio agli impianti sportivi della Tamai Falchi a Pasiano di Pordenone.

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito per il vasto incendio che nel pomeriggio di ieri ha colpito i campi sportivi dell’associazione Tamai Falchi a Pasiano di Pordenone, proprio mentre era in corso un torneo di mini rugby con circa 400 bambini presenti.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sarebbero scaturite dal tetto ventilato di un edificio a servizio degli impianti sportivi. I vigili del fuoco del comando di Pordenone, supportati da squadre del comando VVF di Treviso, sono stati impegnati per l’intero pomeriggio, dalle 13 alle 20, con 4 autopompe, 4 autobotti, 1autoscala, la squadra del nucleo provinciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) supportate dal funzionario di guardia e dal comandante di Pordenone.

Evacuati tutti i presenti.

Al momento dell’incendio era in corso una competizione sportiva con circa 400 bambini presenti, e al loro arrivo gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto ad allontanare, per motivi di sicurezza, tutte le persone presenti, evacuando campo di gara e locali annessi. Sul tetto dell’edificio colpito dalle fiamme c’era anche un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, che è stato coinvolto dall’incendio ma grazie al minuzioso intervento dei vigili del fuoco una parte di tale impianto non è stata danneggiata. Una volta terminata la fase di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate. I locali interessati dalle fiamme, compresi spogliatoi e area magazzini, sono stati dichiarati inagibili. Fortunatamente l’incendio non ha registrato feriti.