Trovato morto a 48 anni nella sua abitazione di Resiutta

Mauro Marcon era originario di Chiusaforte ma viveva da anni a Resiutta.

E’ stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione a Resiutta, Mauro Marcon, 48enne originario di Chiusaforte ma da anni residente in paese.

Mauro Marcon, noto nella zona per la sua riservatezza e il suo carattere gentile, viveva da solo nella sua casa di via Nazionale. La scoperta è stata fatta mercoledì mattina, ma si crede che il decesso sia avvenuto durante la notte tra il 5 e il 6 settembre. Le prime indagini suggeriscono che Marcon sia stato colto da un malore fatale. Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul luogo, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte.