Maxi furto a Povoletto, spariscono metalli per 400mila euro

Il furto nella notte a Povoletto.

Maxi furto nella notte a Povoletto. I ladri, forzando una finestra, sono entrati nella Nordutensili di via Pramollo.

Una volta nel magazzino i ladri sono riusciti a rubare 4 quintali di Widia, conosciuto anche come carburo cementato per un valore totale che secondo una prima stima si aggira intorno ai 400mila euro. Ad accorgersi del furto uno dei responsabili che ha denunciato l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Feletto che stanno svolgendo le indagini per individuare i responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere della zona.