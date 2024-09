Sono 26, tra cui un bambino, le persone che ieri sono rimaste coinvolte nel maxi incidente sull’autostrada A23 dove si è verificato un tamponamento tra 7 auto. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13 di nel tratto compreso tra Gemona e Carnia, in direzione nord verso Tarvisio.

Il bilancio dell’incidente.

Sono sei i feriti trasportati negli ospedali di Udine e Tolmezzo, di cui tre in condizioni gravi. I Sul luogo dell’incidente è intervenuta la centrale operativa regionale Sores FVG, che ha immediatamente mobilitato tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili per garantire soccorsi tempestivi. Gli altri 20 coinvolti, pur non riportando ferite gravi, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e successivamente condotti nella sede della Croce Rossa di Gemona, dove sono stati sottoposti a ulteriori controlli e rifocillati. Il lungo tempo trascorso sotto il sole e le elevate temperature ha infatti reso necessario un monitoraggio delle condizioni di tutti i coinvolti.

Traffico paralizzato

L’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico. Una delle corsie dell’autostrada A23 è stata chiusa al traffico in direzione Nord, causando lunghe code che hanno raggiunto picchi di 13 chilometri.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia, insieme agli agenti della polizia stradale, che hanno gestito l’emergenza. Per facilitare il flusso del traffico e ridurre i disagi, è stato consigliato agli automobilisti di uscire a Udine Nord e di rientrare in autostrada a Carnia, percorrendo la viabilità esterna. Nonostante l’incidente, poco dopo le 14 la situazione ha iniziato a migliorare, con la riapertura di entrambe le corsie nel tratto coinvolto, ma ci sono volute diverse ore per ritornare alla normalità.

Le cause dell’incidente

Il tamponamento è avvenuto in un contesto di traffico molto sostenuto, tipico del fine settimana di esodo e controesodo estivo. La concentrazione di veicoli, combinata con le condizioni meteo calde e il traffico a tratti rallentato, ha probabilmente contribuito al verificarsi dell’incidente.

Previsioni per la giornata di domenica

Per oggi, domenica 1° settembre il traffico dovrebbe essere sostenuto (bollino giallo) con possibilità di code e rallentamenti in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari, sulla A4 alla barriera del Lisert in entrata (alla mattina) e in uscita (al pomeriggio). Complessivamente sono previsti circa 173 mila transiti. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22.