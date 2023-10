Fogli di via a tre indiani dopo la rissa a Prata di Pordenone.

Allontanamento obbligatorio da Prata di Pordenone, dove non potranno rientrare per due anni: il Questore di Pordenone, infatti, ha emesso tre fogli di via ad altrettanti cittadini indiani, in seguito alla mega rissa in strada scoppiata tra Sikh lo scorso 19 settembre, che ha visto coinvolte una cinquantina di persone.

Il provvedimento è stato preso nei confronti del 36enne S.N, del 47enne G.D.S e del 34enne S.R., tutti e tre nati in India e non residenti a Prata. La Questura ha emesso anche sei misure di prevenzione, consistenti nell’avvio orale, sempre nei confronti di altrettanti cittadini indiani.

La rissa era scoppiata in via Saba a Villanova tra diverse fazioni della comunità Sikh a seguito di tensioni per la gestione del tempio di Pasiano di Pordenone, e aveva portato anche ad un ferito grave per accoltellamento. Il 26 settembre, all’alba, era scattato un blitz dei carabinieri, per raccogliere elementi utili a ricostruire le responsabilità della spedizione punitiva, con la denuncia di 22 persone.