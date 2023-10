Doppio appuntamento a Gonars nel mese della prevenzione del tumore al seno

Due appuntamenti informativi dell’Andos nel mese della prevenzione del tumore al seno.

Nel mese della prevenzione del tumore alla mammella, l’Associazione Donne Operate al Seno-Comitato di Udine organizza due serate informative a Gonars, per spiegare gli impatti della malattia e alcuni strumenti a disposizione dei pazienti per la riabilitazione.

Il primo evento è previsto venerdì 13 ottobre, alle 20.30 alla Farmacia Tancredi (via Edmondo De Amicis, 64) per un incontro dal titolo “L’incidenza della malattia sulla famiglia e l’oblio oncologico”, con lo psicologo Luca Bennici e, in diretta streaming, l’avvocata Elisabetta Iannelli. Un appuntamento interessante anche visto l’iter in corso della legge sull’oblio oncologico, ossia sul diritto delle persone guarite da tumore di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, provvedimento che ha l’obiettivo di prevenire le discriminazioni e tutelare chi è stato affetto da neoplasia.

Il secondo evento, invece, sarà martedì 17 ottobre, sempre alle 20.30 a Casa Gandin (in piazza Gandin a Gonars) per parlare di “Controllo del dolore e riabilitazione personalizzata per la donna operata al seno: tra sport e salute”, con la dottoressa fisioterapista Giulia Bongiorno e il dottor Luca Miceli dell’Irccs Cro di Aviano, una serata incentrata sugli strumenti per il recupero psicofisico dopo intervento e terapia messi in campo dal Centro di Riferimento Oncologico con percorsi studiati in base alla condizione specifica di ogni singola persona in cura.