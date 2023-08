Mietitrebbia in fiamme a Codroipo, intervengono i vigili del fuoco

Incendio di una mietitrebbia a Codroipo.

Mietitrebbia in fiamme ieri poco dopo le 18 a in Via Villaorba a Codroipo. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo con il supporto dell’autobotte e di un ulteriore squadra, giunte dalla sede centrale di Udine.

Dopo aver finito il lavoro nei campi il mezzo agricolo stava rientrando lungo la strada quando il conducente ha notato del fumo uscire dal motore, si è fermato, è sceso e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco, giunti tempestivamente, sono riusciti a spegnere le fiamme prima che avolgessero l’intero mezzo agricolo.

Spento il fuoco i pompieri hanno smontato alcune parti della mietitrebbia per il minuto spegnimento e messa in sicurezza del mezzo. Durante le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza la strada è rimasta chiusa al traffico. In fase di accertamento le cause dell’incendio.