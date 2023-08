Addio alla piccola Clara, portata via dalla malattia a soli 12 anni

Grande dolore a Martignacco per la scomparsa di Clara Pidutti.

Nel cuore della comunità di Martignacco, si sente un silenzio straziante: La giovanissima Clara Pidutti, 12 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile. Tra le mura di casa, rimane il calore dei suoi ricordi, dei momenti trascorsi in cucina a preparare le sue ricette preferite, di quei Natali trascorsi in allegria e delle ore spese a giocare con la sua cagnolina. Un sorriso luminoso, uno spirito indomabile, che purtroppo è stato spento da una malattia.

Clara rappresenta la forza di una bambina che, nonostante le difficoltà, ha sempre guardato al mondo con occhi curiosi e pieni di speranza. Una passione sfrenata per la cucina l’ha portata a sognare un futuro da chef e a realizzare un ricettario tutto suo, che la famiglia ha orgogliosamente rilegato. Una ragazzina che, nonostante la malattia, non ha mai smesso di sorridere, di giocare e di vivere la vita con intensità.

I funerali saranno celebrati martedì 22 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di San Rocco. Mentre la comunità si prepara a dire l’ultimo addio alla piccola Clara, la sua famiglia invita a trasformare il dolore in un gesto d’amore: invece di fiori, una donazione all’Associazione friulana oncologia pediatrica Luca Odv. Un modo per onorare la memoria di Clara e sostenere la lotta contro la malattia che l’ha portata via troppo presto.