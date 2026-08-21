Minaccia e aggredisce i carabinieri: 39enne arrestato a Udine

Arrestato un 39enne durante un controllo in via Pradamano.

Intervento dei carabinieri nella serata di giovedì 20 agosto a Udine, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi opposto violentemente ai militari.



L’episodio è avvenuto intorno alle 22, nella zona di via Pradamano. Durante alcuni controlli nei quartieri a sud della stazione, la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine era intervenuta in seguito alla richiesta di alcuni cittadini arrivata attraverso il Numero unico di emergenza 112.

Le minacce ai militari e l’arresto

Durante il controllo i carabinieri hanno individuato un operaio straniero di 39 anni, da tempo domiciliato nel capoluogo friulano, che si trovava in uno stato di forte agitazione e alterazione, secondo quanto riferito dall’Arma verosimilmente legato al consumo di bevande alcoliche.

Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe rivolto loro frasi offensive e minacciose, rifiutandosi inoltre di fornire le proprie generalità. Nonostante i tentativi dei carabinieri di riportarlo alla calma, il 39enne avrebbe quindi opposto una violenta resistenza. A quel punto è stato accompagnato in caserma, dove è stato identificato e sottoposto agli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato successivamente trasferito nella Casa circondariale di Udine, dove si trova in attesa del giudizio con rito direttissimo.