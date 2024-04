L’uomo stava minacciando i passanti con delle cesoie da giardiniere: arrestato.

Nella serata di sabato 20 aprile alla Centrale Operativa della Questura di Udine giungevano diverse segnalazioni relative alla presenza di un uomo, nei pressi dell’autostazione, che minacciava i passanti brandendo delle grosse forbici da giardiniere.

Grazie alla descrizione fornite, nel volgere di pochissimo, 2 Volanti della Questura raggiungevano la zona interessata ed hanno individuato l’uomo che, credendo di non essere visto, si p liberato di un paio di cesoie da giardiniere gettandole sotto un’auto parcheggiata in viale Leopardi. Lo strumento veniva recuperato dai poliziotti e nel momento in cui gli venivano chieste spiegazioni del suo gesto, avvicinato dagli operatori della Volante, con mossa fulminea ha spintonato uno dei due agenti che ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra riuscendo così a darsi a repentina fuga, in direzione di piazza della Repubblica.

L’arresto.

Gli altri poliziotti lo hanno inseguito riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo. L’uomo tuttavia, non dandosi per vinto, insisteva nel resistere con violenza ai poliziotti colpiti con calci nel disperato tentativo di riprendere la fuga. Un tentativo inutilee perché gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo e a trarlo in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Lo straniero, trentenne regolare sul territorio nazionale che non ha dato spiegazioni sui motivi del suo gesto, è stato anche denunciato per le lesioni procurate ad uno dei poliziotti e per aver portato senza giustificato motivo in luogo pubblico uno strumento atto ad offendere, con il quale appunto, poco prima, aveva minacciato i passanti.