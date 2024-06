Nei guai due minori stranieri ospiti di una struttura cittadina, fermati dai carabinieri

Volevano rinnovare il loro guardaroba senza pagare. Avevano selezionato alcuni capi di abbigliamento da un negozio del centro di Udine. Dopo aver rimosso i dispositivi anti-taccheggio, i due giovani ladri pensavano di averla fatta franca. Ma i carabinieri della stazione di Martignacco li hanno sorpresi con la refurtiva.

A finire nei guai due giovani egiziani, ospiti di una comunità per minori stranieri di Udine. Per i due è scattata una denuncia per furto aggravato. Entrambi sono stati riaffidati alla struttura di accoglienza.