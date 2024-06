L’uomo è morto all’ospedale di Udine.

Non ce l’ha fatta Shimpei Tominaga, il cittadino di origine giapponese aggredito nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno con un pugno mentre tentava di placare una rissa in centro a Udine. Il 56 enne è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Cosa è successo.

Tominaga si trovava nei pressi del Buonissimo Kebab, in via Pelliccerie, quando ha notato un ragazzo, visibilmente ferito e terrorizzato, entrare nel locale chiedendo aiuto. Inseguito da tre giovani, tutti residenti in provincia di Treviso, il ragazzo era stato brutalmente picchiato. Spinto dal senso civico e dalla volontà di proteggere il giovane, Tominaga è intervenuto per difenderlo. Uno degli aggressori, un diciannovenne, ha reagito con estrema violenza, sferrando un pugno al volto dell’imprenditore.

La caduta ha provocato gravi fratture al cranio a Tominaga, che è stato immediatamente trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Udine. Nonostante gli sforzi dei medici, il 56enne è morto questo pomeriggio.