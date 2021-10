Il peggioramento delle condizioni di salute.

A 58 anni muore Michela Chiaruttini, di Enemonzo, ex funzionaria di banca e coinvolta nella nota inchiesta per truffa e appropriazione indebita. Una vita, quella della Chiarutti, che si complicata da quando era finita al centro delle cronache per aver truffato i clienti della banca, l‘Ubi Banco di Brescia, filiale di Tolmezzo, dove lavorava.

La Chiaruttini era stata accusata di aver preso circa 3 milioni di euro dal 2006 al 2016. Inoltre, per il reato di ricettazione di una parte delle somme sparite dalla banca, era finito sotto accusa anche l’ex marito Antonino Moscato, 61 anni. Una situazione che ha aggravato le sue condizioni di salute, via via peggiorate, fino al ricovero all’ospedale di Tolmezzo.

