L’uomo è deceduto al Centro grandi ustionati di Padova.

Non ce l’ha fatta l’anziano coinvolto martedì nell’incendio della sua auto a Sacile, in via Ettoreo, nelle vicinanze del locale ospedale. Il pensionato 75enne è morto ieri al Centro grandi ustionati di Padova. L’uomo era rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto in fiamme ed era stato estratto dalla pronta reazione di alcuni passanti.

Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori con un’ambulanza proveniente da Sacile, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato prima all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e poi al Centro Grandi Ustionati, dove purtroppo è deceduto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime con ustioni sul 60 per cento del corpo.