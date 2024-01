Un anziano è rimasto intrappolato nell’auto in fiamme vicino all’ospedale di Sacile.

Intrappolato nella sua auto avvolta dalle fiamme. E’ accaduto questo pomeriggio a Sacile, in via Ettoreo nelle vicinanze del locale ospedale. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione di chi si trovava nei dintorni, generando panico e preoccupazione tra i presenti. La pronta reazione di alcuni passanti ha fatto la differenza, portando in salvo l’uomo intrappolato nel rovente abitacolo della vettura.

Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori con un’ambulanza proveniente da Sacile, l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. L’uomo, un anziano è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza con a bordo del medico dell’automedica. Ha riportato ustioni sul 60 per cento del corpo a causa dell’incendio.