Non accetta la fine dell’amore, sfonda la porta e distrugge la casa della ex

L’uomo è stato arrestato a Trieste.

Quando una storia d’amore si interrompe, può rimanere una passione che accieca la mente dell’innamorato e gli fa travolgere tutto quello che lo circonda, rendendolo una furia devastante. È quanto successo ad un triestino, di origini pugliesi, che dopo aver visto interrompersi la sua relazione sentimentale con la donna, invece che cercare la via di una improbabile conciliazione, si introduce con la forza dentro la sua casa e la devasta sfondando porte e mobili.

Quando ritorna in sé fugge e non lascia altra soluzione alla sua ex che denunciarlo. Dopo 7 anni arriva la condanna e finisce l’incubo per la donna.

Ora il compito di rintracciarlo spetta ai Carabinieri di Villa Opicina che lo trovano dietro il bancone di un negozio. L’uomo viene arrestato perché deve scontare la pena definitiva di 1 anno e 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, come cumulo pene per violazione di domicilio e danneggiamento, fatti commessi tra il 2008 ed il 2017.