Non risponde al telefono, studentessa 24enne trovata morta in casa

Giulia Gambron, 24 anni, studentessa di Rorai Grande, trovata morta nel suo appartamento a Bologna, dove studiava medicina.

Rorai Grande è sgomenta per la tragica scomparsa di Giulia Gambron, una studentessa di medicina di 24 anni, trovata senza vita nel suo appartamento a Bologna. La giovane, che si era trasferita nella città emiliana per inseguire il sogno di diventare medico, era tornata dopo le vacanze natalizie trascorse con la famiglia e gli amici.

Giulia non rispondeva più alle chiamate della madre e degli amici, un silenzio che aveva destato crescente preoccupazione. Venerdì sera la drammatica scoperta: Giulia giaceva senza vita sul pavimento del suo appartamento. Le cause della morte restano ancora da chiarire, ma amici e familiari escludono l’ipotesi di un gesto volontario. La studentessa, descritta come una ragazza solare, piena di entusiasmo e vitalità, era amata da tutti.

Nata e cresciuta a Rorai Grande, Giulia si era diplomata al liceo Grigoletti di Pordenone. Era un volto noto e benvoluto nella comunità locale. La sua partecipazione alle attività parrocchiali e ai centri estivi l’aveva resa un punto di riferimento per molti. Anche a Bologna, dove frequentava la facoltà di medicina, si era fatta apprezzare per la sua determinazione e il suo carattere aperto.

Si attendono ora i risultati degli accertamenti medico-legali per comprendere le cause della tragedia.