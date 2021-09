Il terremoto in Veneto, percepito anche in Friuli.

Trema ancora la terra in Veneto. Dopo le scosse nella notte di ieri, alle 16.20 ne è arrivata una nuova. L’epicentro è stato individuato sempre nelle vicinanze di Miane, in provincia di Treviso.

La magnitudo registrata è di 3.5, secondo quanto comunicato dalla Protezione civile Fvg. Il sisma che non ha causato danni a persone o cose, è stato percepito anche in Friuli, in particolare nella zona occidentale più a ridosso con il Veneto.

(Visited 440 times, 440 visits today)