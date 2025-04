A fine giugno il ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia con la Coppa Italia delle Regioni.

La Coppa Italia delle Regioni di ciclismo farà tappa in Friuli Venezia Giulia tra il 27 e il 29 giugno prossimi: tre giorni che porteranno nuovamente nella nostra regione i campioni del mondo delle due ruote, ad appena un mese di distanza dal passaggio del Giro d’Italia.

Vetrina importante per l’intero Friuli Venezia Giulia, come ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga nel corso del proprio intervento all’incontro “Ciclismo, valori e territori”, tenutosi a Bruxelles presso il Comitato Europeo delle Regioni su impulso congiunto della Lega Ciclismo Professionistico e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e con Sport e Salute SpA.

Presenti, al fianco del massimo esponente dell’esecutivo regionale, la presidente del Comitato Europeo delle Regioni Kata Tutto, il presidente della Lega Ciclismo Professionisti, il rappresentante permanente aggiunto presso l’Unione Europea Marco Canaparo, l’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi e il

presidente del comitato tecnico della Lega Ciclismo Professionisti Gianni Bugno.

Un calendario di 31 gare.

Dopo un primo anno di rodaggio che ha visto coinvolte quattro Regioni con altrettante avvincenti tappe, la Coppa Italia delle Regioni presenta per il 2025 un calendario ricco di ben 31 gare – 21 maschili e 10 femminili – che toccheranno 11 Regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Con il suo format innovativo e il forte legame con i territori, ha sottolineato ancora il governatore, la Coppa Italia delle Regioni può diventare un modello replicabile anche in altri Paesi europei, contribuendo così a promuovere una visione dello sport quale strumento di crescita, inclusione e valorizzazione delle

identità locali. Il dettaglio delle tappe verrà annunciato dagli organizzatori nelle prossime settimane.