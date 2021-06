Il vaccino del direttore Sores Fvg.

La sua nomina aveva suscitato un vespaio di polemiche. Ma, da oggi, si apre un nuovo capitolo. Già, perché Amato De Monte, al quale di recente è stato conferito l’incarico di direttore della centrale sanitaria Sores Fvg, ha comunicato di essersi vaccinato.

Lo ha riferito oggi, definendo la legge che obbliga il personale sanitario a farsi inoculare il siero “arrogante, discriminatoria, violenta e ricattatoria per tutti gli operatori sanitari, ai quali impone un trattamento medico obbligatorio, senza che vi sia alcun supporto scientifico che ne giustifichi il beneficio. Ed è incurante della Costituzione”.

De Monte ha anche fatto presente di aver prenotato il vaccino già dallo scorso aprile. “Visto che l’intensa campagna diffamatoria, denigratoria e strumentale messa in atto nei miei confronti non accenna a placarsi – ha concluso De Monte -, pur trattandosi di dati sensibili, reputo opportuno comunicare di essermi sottoposto al trattamento con idoneo vaccino da me valutato meno rischioso per le mie attuali condizioni di salute“.

