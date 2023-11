Nuovo pronto soccorso pediatrico all’ospedale di Udine.

Un nuovo tassello importante per il percorso di presa in carico di mamma e bambino, quello del nuovo pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un traguardo che si aggiunge, ad un anno di distanza, all’inaugurazione, nello stesso padiglione, della clinica ostetricia ginecologica.

Alla presentazione della nuova struttura hanno partecipato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, monsignor Guido Genero per l’Arcidiocesi di Udine, il prefetto di Udine Domenico Lione, il direttore del Dipartimento mamma-bambino, Lorenza Driul, il direttore della Struttura operativa complessa (Soc) Clinica pediatrica, Paola Cogo, il direttore sanitario Asufc David Turello, il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, oltre a numerosi referenti di associazioni di volontariato e del terzo settore, autorità civili e militari, e il personale sanitario.

“Con questa operazione si allineano una serie di servizi importanti: si tratta, infatti, di un tassello strategico non solo nella realtà di Udine ma anche per il resto del territorio della ex provincia di Udine e della ex provincia di Pordenone, con cui è strettamente correlato” ha evidenziato l’esponente dell’Esecutivo regionale.

“La riorganizzazione del servizio per mamma e bambino ha reso più sicura la loro presa in carico, non solo nel momento dell’emergenza urgenza critica, ma anche per il resto del percorso, con la disponibilità di personale formato e dedicato – ha continuato Riccardi -. Questo è un esempio, un modello, al quale guardiamo anche per gli altri servizi della sanità nella nostra regione. Mostra con evidenza come la centralizzazione e la specializzazione di un punto di salute garantisca le migliori cure al cittadino”.

I numeri del Ps pediatrico.

Riccardi ha voluto sottolineare i numeri degli accessi al pronto soccorso pediatrico di Udine: nel 2020 sono stati 9787, nel 2021 sono stati 10.495, per crescere ulteriormente nel 2022 a 14.201 con una media giornaliera di accesso di 38,9. Una variazione di più 3706 accessi in tre anni.

In questo lasso di tempo sono aumentati i numeri di accessi per i codici più critici: i bambini

in emergenza urgenza sanitaria hanno avuto le cure migliori grazie alla presenza di professionisti formati per specifiche patologie legate a questa fascia di età della popolazione.

Il nuovo di pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine si trova al piano terra del padiglione 7 “Pedracco”, lo stesso al quale è collegato il reparto di degenza, al primo piano. Questa suddivisione degli spazi rende più agevole l’accesso dell’utente e dei mezzi di soccorso (che sorgono sullo stesso livello) per svolgere le prestazioni di emergenza e urgenza, e i relativi percorsi interni, riducendo i tempi dei soccorsi e dell’assistenza di conseguenza.

Il nuovo assetto prevede quattro ambulatori per diverse tipologie di urgenza e 8 posti letto per le osservazioni brevi intensive con monitoraggi centralizzati: due degli 8 posti letto sono riservati ai pazienti che necessitano di misure di isolamento. Sono state incrementate, inoltre, le dotazioni di apparecchiature elettromedicali e tecnico-impiantistiche, anche grazie alle donazioni delle associazioni di volontariato e del terzo settore.