Da Udine ai vertici della musica contemporanea, ad Andrea Centazzo il sigillo della città

Andrea Centazzo terrà anche un live gratuito al Visionario.

Il musicista, compositore e artista multimediale Andrea Centazzo, udinese di fama internazionale, sarà premiato domani in Comune a Udine con la consegna del Sigillo della Città, oggi, 14 novembre, alle ore 12.30.

L’onorificenza, che sarà consegnata dal sindaco Alberto Felice De Toni e dall’assessore alla Cultura Federico Pirone, prelude allo show a ingresso gratuito che Centazzo terrà al Visionario, venerdì sera alle ore 19.30, in Sala Eden. Si tratterà di un evento multimediale dal titolo “Animae Mundi”: un progetto focalizzato sul cambiamento climatico, che coinvolgerà sguardo e sensibilità degli spettatori da diversi punti di vista.

Nato a Udine nel 1948, Andrea Centazzo è da 50 anni una figura chiave dell’arte contemporanea. Dopo aver sperimentato con la musica improvvisata e il free jazz, diventa produttore fondando un’etichetta discografica. Negli anni ’80 poi accoglie la novità dell‘immagine video realizzando opere, sinfonie e composizioni multimediali che hanno fatto la storia. La sua vita si svolge soprattutto negli Stati Uniti, con sporadiche apparizioni in Italia. La sua ultima apparizione live a Udine risale al 2018, prima della pandemia.

Lo spettacolo gratuito di venerdì.

L’esibizione di venerdì sarà focalizzata sui cambiamenti del pianeta a causa dei mutamenti climatici. Lo show sarà diviso in cinque momenti distinti, tutti volti a sensibilizzare sull’urgente crisi globale, che minaccia l’esistenza stessa del nostro pianeta e di tutti i suoi abitanti.

Attraverso la potente combinazione di musica e video, “Animae Mundi” accompagna il pubblico in un viaggio trasformativo da una visione incantata della natura a rappresentazioni desolate di incendi, inondazioni e desertificazione, descrivendo vividamente il profondo impatto dell’attività umana sul nostro pianeta morente. “Animae Mundi” è progettato per entrare in risonanza con un pubblico di ogni provenienza, età e interesse.

Presentando il progetto come un’esperienza universale, si mira ad affascinare e mobilitare un’ampia gamma di individui, dai bambini in età scolare ai politici, affinché intraprendano azioni a favore del clima.

Il potere della musica e della narrazione visiva risiede nella loro capacità di evocare emozioni e creare impressioni durature. “Animae Mundi” utilizza una combinazione di melodie affascinanti, immagini sorprendenti e narrazioni stimolanti per favorire una profonda connessione emotiva con il pubblico, risvegliando l’empatia e accendendo un senso di responsabilità verso l’ambiente. L’ingresso allo spettacolo è gratuito ed è preferibile prenotarsi alla Segreteria del CEC al numero 0432 227798.