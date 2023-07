Donna morta a Fiume Veneto, la svolta dell’autopsia: non è accidentale

I risultati dell’autopsia sulla morte di Laura Pin.

La morte di Laura Pin, una donna di 74 anni residente a Fiume Veneto, non sarebbe avvenuta per cause accidentali. E’ questo quello che emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita oggi sul corpo dell’anziana, che suggerisce un coinvolgimento di terzi.

La donna è stata trovata morta mercoledì scorso nel suo letto, dove era costretta da mesi a causa di una grave malattia. Il marito, Severino Sist, di 75 anni, è attualmente fermato e accusato di omicidio volontario. Nonostante le accuse, Sist ha sempre strenuamente dichiarato la sua innocenza, sostenendo che le ecchimosi presenti sul corpo della donna fossero il risultato di due cadute dal letto avvenute nei giorni precedenti. L’esame autoptico, il cui contenuto è stato mantenuto segreto, avrebbe tuttavia escluso la possibilità di una morte naturale, focalizzando l’attenzione sulle ecchimosi presenti nella regione parietale del capo della vittima.

Dubbi su questa ricostruzione sono invece stati sollevati dal perito della difesa che ha partecipato all’autopsia. Secondo il suo parere le ferite potrebbero essere compatibile con una caduta da un’altezza relativamente ridotta.