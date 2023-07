Trovata morta in casa, il marito fermato dai carabinieri per omicidio

L’uomo è indiziato dell’omicidio della moglie, trovata morta in casa a Fiume Veneto.

Severino Sist, 75 anni, è stato fermato nelle prime ore di questa mattina dai carabinieri come indiziato dell’omicidio di sua moglie, Laura Pin. La 74enne era stata trovata morta mercoledì mattina nella loro abitazione di Fiume Veneto dagli assistenti domiciliari che si prendevano cura di lei.

I carabinieri, dopo un’approfondita indagine, hanno ritenuto che il quadro indiziario fosse sufficiente per giustificare l’arresto di Sist. Ora sarà eseguita un’autopsia per determinare la causa del decesso di Laura Pin. Ad insospettire gli inquirenti sono state le ecchimosi e dagli ematomi sul volto della donna, che era malata, allettata e assistita dai servizi sociali.

I carabinieri hanno subito approfondito il comportamento sospetto dell’uomo, che non aveva dato l’allarme per oltre 24 ore e aveva dichiarato alle assistenti domiciliari di non essersi accorto della morte della moglie. Inoltre, è emerso che l’uomo era stato coinvolto in episodi di maltrattamenti in passato, per i quali aveva scontato una pena già passata in giudicato. Nel 2019, era stato anche allontanato dalla casa familiare.

“Dopo ulteriori accertamenti, sono stati raccolti univoci e concordanti indizi di colpevolezza”, si legge in una nota congiunta rilasciata dalla Procura e dai carabinieri. Il procuratore ha quindi interrogato Severino Sist per tutto il pomeriggio e la serata di ieri, per poi emettere questa mattina, sabato 1 luglio, il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, in attesa della convalida. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Pordenone, mentre l’abitazione è stata sequestrata per consentire gli opportuni accertamenti tecnici.

Nelle prossime giornate, l’indagato sarà interrogato dal Giudice per le Indagini Preliminari, e l’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.