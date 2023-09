Operaio al lavoro cade e fa un volo di due metri.

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine è caduto da un’altezza di circa due metri, mentre stava svolgendo delle attività.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica provenienti da Trieste. Hanno attivato le forze dell’ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cattinara.