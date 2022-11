Vasta operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga in tutto il Fvg

L’operazione antidroga dei carabinieri.

Vasta operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Scattata all’alba dal comando provinciale dei carabinieri di Pordenone, vede impegnati oltre 60 militari con numerose perquisizioni tra Roveredo in Piano e Trieste. in corso anche alcune misure di custodia cautelare emesse dalla Procura della Repubblica per spaccio di droga.

In campo anche le unità speciali per la ricerca di armi e droga provenienti da Bozano e Padova, oltre al nucleo dell’ispettorato del lavoro di Pordenone, i nas di Udine e un elicottero da Belluno.