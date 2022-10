Fatti brillare alcuni ordigni bellici ritrovati nel greto del Torre

Gli ordigni bellici sono stati fatti brillare questa mattina.

Alcuni ordigni bellici ritrovati nel greto del Torre tra Medea e San Vito al Torre sono stati fatti brillare questa mattina dagli artificieri del Terzo Reggimento Genio Guastatori di Udine. L’attività è iniziata intorno alle 8 e 30 ed è terminata intorno alle 13 e 30.

In campo anche i volontari delle squadre comunali di Protezione Civile dei Comuni di Aiello del Friuli, Ruda, Campolongo Tapogliano e San Vito al Torre (tutti i facenti parte del Distretto di Protezione Civile Destra Torre) e i volontari di Protezione Civile del Comune di Medea (del Distretto Judrio Versa) sono scesi in campo per dare supporto alle forze dell’ordine per la chiusura delle strade.

I volontari hanno preso parte a un briefing alle 8 e 30, organizzato in prossimità della cava, a breve distanza dall’alveo del torrente Torre dove poi sono stati fatti brillare i residuati, in piena sicurezza.

Il servizio dei volontari è consentito nell’invitare le persone che potevano avvicinarsi al luogo interdetto ad allontanarsi, a loro tutela. Hanno così collaborato attivamente affinché le operazioni potessero concludersi nel migliore dei modi, in piena sicurezza per tutta le comunità che vivono in questa zona del Friuli Venezia Giulia. L’attività si è svolta in piena sinergia con i militari dell’Arma.