Life120 di Panzironi a processo, era arrivato anche in Friuli.

Vendeva una dieta che, a detta sua, garantiva longevità fino a 120 anni. Il guru prometteva l’elisir a chi si dedicava al suo metodo. Per questo Adriano Panzironi era stato denunciato nel 2018 per truffa e adesso ha avuto inizio il processo che lo vede imputato. L’accusa è di esercizio abusivo della professione medica. A Panzironi infatti non è imputato per aver venduto prodotti dannosi per la salute. Ma per aver fornito consigli su come dimagrire senza avere le competenze mediche indispensabili per fornire consigli su come dimagrire. Il pm lo ha sottolineato, non è un dottore, non è un dietologo, e non è nemmeno specializzato in scienze dell’alimentazione.

La mobilitazione dell’Ordine dei Medici di Udine.

Adesso è chiaro ma già tre anni fa, nel 2019 l’Ordine dei Medici di Udine si era espresso in merito alla figura di Panzironi, avvertendo i cittadini. L’appello era “a non cadere nelle trame commerciali di astuti venditori che mercanteggiano la salute distruggendo tutte le evidenze scientifiche basate sul ruolo protettivo della dieta mediterranea”, su quest’ultima infatti Panzirono si era espresso negativamente. Ma l’Ordine dei Medici di Udine non si era fermato qui, dicendo che avrebbe segnalato e sanzionato “quei medici che suggeriscono Life120“, cioè la ‘dieta Panzironì, o che “la promuovono in qualche forma”.

Lo sbarco a Udine.

Un chiaro monito da parte dei medici friulani. Eppure questo non aveva fermato Panzironi a espandersi nella regione il proprio business. Poco più di un anno fa, nell’aprile 2021, lo stesso inventore del medoto Life120 aveva aperto a Udine uno dei suoi 50 negozi, dove tra le tante cose vendeva i suoi integratori, immancabile per la dieta da lui inventata. Lo stesso aveva ammesso che nella zona di Udine circa duemila famiglie si erano affidare al suo metodo, e per questo aveva deciso di aprire, perché il territorio era terreno fertile.