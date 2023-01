L’indagini sulle patenti facili nel nord Italia.

Arriva anche in Friuli l’indagine partita da Verona che ha permesso di smantellare una banda che permetteva di ottenere la patente di guida facilmente, anche a persone straniere che non parlavano o non capivano l’Italiano. L’indagine ha visto coinvolte varie persone delle province di Brescia, Vicenza, Bergamo, Cremona, Sondrio, Udine e Roma.

L’organizzazione ben oliata e ramificata sul territorio italiano: un affare che poteva fruttare, per ogni candidato presentato, dai 2.000 ai 3.000 euro.

Una struttura collaudata e funzionante da anni con al vertice un uomo pakistano, S.N., con casa in un paese della provincia di Vicenza, che si avvaleva di una folta rete di procacciatori d’affari sparsi nelle regioni del nord Italia, ma con qualche cellula anche nel Lazio. Grazie a questa fitta rete di persone che, girando per le varie comunità pakistane e indiane, si proponevano quali intermediari per l’ottenimento di patenti di guida italiane, il S.N. era riuscito a costruirsi un’ottima reputazione e molti connazionali lo contattavano sicuri che, grazie a lui, avrebbero ottenuto la tanta agognata patente.

Il “pacchetto completo” per arrivare alla patente.

In effetti, nel suo comportamento criminale, il S.N. offriva un pacchetto completo e allettante: una volta concordato il prezzo, era lui ad occuparsi, unitamente ai più stretti collaboratori, di tutta la parte burocratica: prenotava le visite mediche e portava il candidato presso le scuole guida curando l’iscrizione e concordando la data in cui lo stesso doveva presentarsi per svolgere la prova. La mattina dell’esame S.N. recuperava la persona e gli consegnava una felpa, un giaccone o una camicia contenente una microcamera. Successivamente inseriva un micro-auricolare nell’orecchio e dava le istruzioni sul comportamento da tenere in aula durante l’esame. Unico compito del candidato era di sedersi alla postazione, posizionare il monitor con le domande a favore della microcamera e attendere le risposte.

Tutto talmente organizzato e sicuro che S.N. ha visto, in poco tempo, aumentare le richieste da parte di connazionali, allargando il proprio giro d’affari in particolare in molte province del Nord Italia. Dagli atti dell’indagine è risultato addirittura che alcuni candidati siano stati trasportati, per superare la prova d’esame, da Vicenza fino a Roma. Nell’eventualità che il candidato venisse scoperto, sarebbe stato comunque difficile risalire all’organizzazione, in quanto i telefoni utilizzati e posizionati negli indumenti erano governati da remoto e le schede sim utilizzate per le chiamate, intestate al candidato stesso. Ne consegue che nulla poteva portare al S.N. e che quando i candidati venivano scoperti, il singolo fatto reato veniva trattato da solo e difficilmente veniva collegato ad altri episodi che

magari erano accaduti a molti chilometri di distanza.