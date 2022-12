Perde le chiavi e i ladri entrano in casa: spariti 500 euro

Il furto a San Giovanni al Natisone.

Furto nella serata di ieri a San Giovanni al Natisone. I ladri sono riusciti ad entrare nell’abitazione usando le chiavi che la convivente del proprietario, un 77enne, ha perso poco prima.

I ladri hanno rovistato nelle varie stanze riuscendo a portare via circa 500 euro, per poi andarsene senza lasciare traccia. Dopo la denuncia sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili.