Aveva fatto rumore, nei mesi scorsi, quel calendario con le foto di modelle in mostra come mamma le ha fatte. “Apoteosi dell’Inenarrabile”, così era stato chiamato. Un’edizione per pochi amici intimi, realizzata dal noto legale di Udine Piero Colle. Ma una copia del calendario bollente era finita anche all’attenzione dell’Ordine degli avvocati, a cui Colle è chiaramente iscritto, che aveva stigmatizzato la pubblicazione e avviato un procedimento disciplinare.

Ora, a distanza di alcuni mesi, il Consiglio di disciplina degli avvocati ha archiviato il caso, riconoscendo che con quel calendario Colle non ha leso l’onorabilità dell’Ordine. E dando valore a quella che è, a tutti gli effetti, un’attività artistica, che porta avanti da tempo, rientrante nella sua libertà d’espressione.