Addio al dottor Francesco Paolo Giordano.

Il mondo della sanità friulana piange la scomparsa del dottor Francesco Paolo Giordano, ex direttore della seconda Anestesia e rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e coordinatore del Centro trapianti regionali. Giordano è deceduto all’età di 84 anni, dopo una breve degenza all’hospice, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Con una carriera di 42 anni all’ospedale di Udine, Giordano ha lasciato un’impronta significativa nell’ambito dell’anestesia e dei trapianti regionali. Durante il suo incarico di coordinatore dal 1999 al 2009, ha contribuito all’innovazione e al progresso in questi settori cruciali della medicina. Originario di Matera, Giordano si è trasferito in Friuli Venezia Giulia per svolgere il servizio militare e qui aveva messo radici, innamorandosi della regione e formando una famiglia.

La sua passione per la medicina lo ha portato ad essere un mentore per molte generazioni di anestesisti e a promuovere la ricerca e l’innovazione attraverso l’applicazione delle migliori pratiche internazionali nel suo reparto a Udine. In particolare, il suo impegno per la donazione degli organi ha contribuito a portare il Friuli Venezia Giulia in cima alla classifica nazionale per numero di donazioni e trapianti.

Era malato da alcuni anni. Oltre alla moglie Giuliana, gli sopravvivono i figli Silvia, Marco e Stefano, e cinque nipoti che amava profondamente. I suoi funerali saranno celebrati lunedì 13 maggio alle 12 nella chiesa del cimitero di San Vito a Udine.