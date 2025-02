Quattro chili di cocaina nei pensili della cucina: smantellata una rete di spaccio

Smantellata una rete di spaccio di cocaina a Pordenone.

Un’operazione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha portato alla luce un vasto giro di spaccio nella provincia, culminato con il sequestro di 4 kg di cocaina e l’esecuzione di misure cautelati per quattro persone. La sostanza stupefacente, suddivisa in panetti, era nascosta all’interno di alcuni pensili della cucina, pronta per essere distribuita sul mercato locale.

L’indagine, avviata mesi fa, ha permesso agli agenti di individuare una rete ben strutturata, che operava con un’organizzazione precisa e ruoli ben definiti. Attraverso attività di osservazione, controllo e pedinamento, la polizia ha monitorato in tempo reale le trattative per l’acquisto e la vendita della droga, riuscendo a identificare anche numerosi clienti e a ricostruire il modus operandi del gruppo criminale.

Per il trasporto della cocaina, la banda utilizzava auto dotate di vani nascosti, costruiti artigianalmente per occultare lo stupefacente ed eludere i controlli. Gli elementi raccolti durante l’indagine sono stati ritenuti inconfutabili dalla Procura, che ha richiesto e ottenuto misure cautelari: un 31enne è stato condotto in carcere, un 33enne è finito agli arresti domiciliari, mentre per gli altri due membri del gruppo, entrambi trentenni, è stato disposto l’obbligo di dimora.