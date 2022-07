Precipita con il parapendio a Trasaghis, soccorso sulla cima di un albero

L’uomo è precipitato con il parapendio finendo sulla cima di un albero.

Un parapendista di nazionalità polacca è stato soccorso dalla stazione di Udine questo pomeriggio a Trasaghis. L’uomo ha perso il controllo della vela precipitando a metà versante del Monte Brancot, sul lato verso il Tagliamento, rimanendo impigliato e sospeso alla vegetazione.

L’uomo è stato raggiunto da due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico verricellati sul posto dall’elisoccorso regionale, che si sono arrampicati sulla pianta per raggiungerlo è calarlo. Una volta recuperato a terra è stato visitato dal medico di bordo e per fortuna è risultato incolume.

Quindi l’elisoccorso è ripartito alla volta di Sappada dove è in corso un intervento per una cordata di alpinisti rimasti bloccati sul torrione SAF, prominenza del Monte Peralba. Mentre i due soccorritori del Soccorso Alpino sono rimasti sul posto per recuperare la vela del parapendista.