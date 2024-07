Prende i soldi “dimenticati” al bancomat: identificato e denunciato

Identificato e denunciato un 23enne triestino: aveva preso i soldi “dimenticati” al bancomat da un distratto 49enne della zona.

Va allo sportello e prende i soldi dimenticati da qualcuno prima di lui, ma i carabinieri lo identificano e lo denunciano. Il fatto è accaduto allo sportello automatico della banca ZKB in località Opicina, dove un 49enne della zona si era recato per prelevare 250 euro in contanti. Dopo aver effettuato le operazioni l’uomo si distraeva e nella fretta di andar via lasciava il denaro contante che stava uscendo proprio in quegli istanti dal dispositivo.

L’utente in fila dopo di lui, pur essendosi accorto di quanto accaduto, invece di richiamare l’uomo per avvertirlo della sua dimenticanza, prendeva i soldi senza pensare al fatto di essere stato ripreso dalle telecamere dello sportello. Il 49enne si accorgeva troppo tardi di aver dimenticato il denaro al bancomat e dopo aver controllato che la somma era stato di fatto prelevata dal suo conto si recava alla caserma dei carabinieri di Prosecco per sporgere denuncia.

I militari avviavano immediatamente le indagini acquisendo le immagini della videosorveglianza e grazie alla conoscenza del territorio riuscivano a identificare il giovane autore del furto in un 23enne triestino, che dovrà ora affrontare un processo. La vittima ora potrà avviare l’iter per riavere indietro la sua somma di denaro.