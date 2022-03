Le decisione sui rimborsi dei tamponi in Fvg.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di prorogare i rimborsi sui tamponi effettuati in farmacia fino al 30 aprile. A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Una decisione motivata dal fatto che, fino a quella data, sarà ancora necessario il green pass per l’accesso a determinati servizi e attività.

Fatte salve proroghe dell’ultimo minuto del governo, con la fine dello stato di emergenza, dal primo aprile verranno sospesi i rimborsi nazionali per l’effettuazione dei tamponi antigenici.

“Per questo motivo – chiarisce Riccardi – la Direzione centrale Salute sta predisponendo un atto di proroga e adeguamento del protocollo regionale per l’esecuzione dei test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19, al fine di assicurare il prosieguo delle misure regionali finanziate con una apposita legge regionale a favore delle categorie individuate dalla norma stessa. In particolare l’abbattimento del costo del tampone sarà effettuato a favore di chi è esente da vaccinazione per motivi di salute, ai ragazzi minorenni e a coloro i quali frequentano i tirocini professionalizzanti“.

