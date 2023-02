Raffica di incidenti in Fvg: grave uno dei feriti, rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto

Raffica di incidenti sulle strade del Fvg.

Raffica di incidente stradali nel pomeriggio di oggi, sabato 18, sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Il più grave lungo lo stradone della Mainizza, a Lucinico di Gorizia, all’altezza del centro equestre, si è verificato un incidente stradale frontale tra due auto e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono state inviate l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo, un’ambulanza proveniente sempre da Gradisca d’Isonzo e una seconda ambulanza proveniente da Gorizia.

Sono stati attivati i vigili del fuoco per quanto di competenza che hanno liberato da uno dei due abitacoli una persona rimasta incastrata che ha riportato diversi traumi in diverse parti del corpo tra cui un trauma cranico. Per questa persona è stata disposta la centralizzazione sull’ospedale di Cattinara in codice giallo, in condizioni piuttosto serie, vista la dinamica maggiore dell’incidente. Il trasporto è avvenuto con l’ambulanza con medico dell’automedica a bordo. La persona sarà curata per un trauma cranico e per diversi traumi riportati in altre parti del corpo. Le altre due persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate per una prima valutazione, in codice giallo, all’ospedale di Gorizia. Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute per rilievi e viabilità.

Auto contro guardrail a Cervignano.

A Cervignano del Friuli, lungo la statale 14, all’altezza trattoria Al Turista, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il guard rail. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. La persona è stata trasportata in condizioni non gravi all’ospedale di Palmanova con l’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli. Sul posto i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Cause dell’incidente al vaglio.

Scooter investe pedone a Trieste.

A Trieste, in via Flavia, fronte Eurocar, il conducente di uno scooter ha investito un pedone. Entrambi sono stati assistiti da una automedica e da due ambulanze che poi li hanno trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale di Cattinara, per la cura di un trauma cranico e di altri traumi riportati nelle rovinose cadute. Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.